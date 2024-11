Aos 24, após divórcio, Senna namorou jovem de 15 anos: 'Era uma criança'

Adriane Yamin e Senna Imagem: Reprodução/Instagram

História de amor não ficou conhecida na época. O romance "secreto" só se tornou público em dezembro de 2016, quando Yamin revelou a relação ao programa "Eliana".

"Cansei de ouvir minha história sendo contada por outras pessoas. É hora de eu mesma dizer o que vivi com ele", disse Adriane a Eliana. A família de Senna, na ocasião, confirmou o relacionamento do casal ao SBT e colaborou cedendo imagens exclusivas do piloto com Yamin.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix nesta sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.