Jacob Elordi é prisioneiro de guerra em nova série inspirada em fatos reais

Antes de partir para a guerra, ele se envolve num triângulo amoroso. Logo após pedir em casamento uma jovem de família rica, Dorrigo se apaixona por Amy (Odessa Young), a esposa mais nova de seu tio. Com essa nova camada, a série lembra o espectador que, mesmo no front de batalha, os soldados ainda são pessoas tentando administrar os próprios sentimentos.

Jacob Elordi e Odessa Young em 'A Estrada Estreita para o Extremo Norte' Imagem: Divulgação/Universal+

A história é baseada em fatos reais. Richard Flanagan escreveu o livro "O Caminho Estreito para os Confins do Norte" com base na história de seu pai, que foi prisioneiro do exército japonês na Segunda Guerra Mundial. Dorrigo Evans também é inspirado em Edward "Weary" Dunlop, médico australiano que atuou na construção da Ferrovia da Birmânia e tentou negociar com os japoneses melhores condições de trabalho para os prisioneiros.

A parte difícil foi criar uma história que não fosse a do meu pai. Para isso, precisei criar um personagem completamente diferente do meu pai. Foi por essa dificuldade que demorei 12 anos para escrever [o livro], e quando terminei não sabia se tinha conseguido ou não.

Richard Flanagan em entrevista ao Prêmio Man Booker em 2024

O Universal+ agora faz parte do catálogo do UOL Play. É possível contratar o Universal+ a partir de R$ 29,90 por mês, com um período de sete dias gratuitos. Quem assina o plano anual também recebe R$ 40 mensais para usar no site da ingresso.com.