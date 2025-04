Ela mentiu para o marido sobre poder doar rins: 'Senti tristeza no olhar'

Rosa de Moraes carrega no sorriso e nas lágrimas a lembrança do dia que mudou sua vida e a do marido, Leonardo Oliveira de Moraes. Diagnosticado com insuficiência renal crônica, ele dependia de hemodiálise três vezes por semana, e esperou por dois anos e meio por um transplante quando Rosa descobriu que era compatível para doar um de seus rins.

Quando peguei o resultado do exame, caí em prantos. Chorei muito, até hoje me emociono ao lembrar que podia salvar uma vida.

Rosa, ainda comovida, em entrevista a Splash

Para aliviar a tensão do marido, ela decidiu pregar uma peça. "Ele estava deitado no quarto, entrei com o resultado na mão e brinquei: 'Olha, infelizmente não vou poder te ajudar, meu tipo sanguíneo não combina com o seu'", relembra.