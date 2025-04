Produtora de 'Mistério na Neve' fala sobre verdade e ética em caso polêmico

A Splash, ela não escondeu o espanto ao descrever o nível de acesso que sua equipe obteve. "Foi extraordinário. Em 30 anos de carreira, nunca vi um caso em que a defesa permitisse tanta proximidade. Estávamos lá nos bastidores — nas salas de estratégia do hotel, nas conversas de carro a caminho do tribunal, nos momentos mais cruciais. A Karen [Read] e seus advogados nos abriram as portas de uma forma que desafia todas as convenções do sistema jurídico americano."

A produtora explica que esse acesso veio com um preço: "Tínhamos a obrigação moral de retratar tudo com extrema precisão. Gravamos mais de 270 horas só com a defesa — cada minuto foi analisado com lupa na edição. Quando você tem esse nível de intimidade, qualquer erro de representação seria trair a confiança que nos deram."

Ao todos, foram 440 horas brutas de filmagem (270 h defesa + 170 h tribunal), 14 meses de produção, 37 entrevistas (incluindo 11 com Karen Read) e três consultores jurídicos independentes para que "Mistério na Neve: o Caso Karen Read" fosse produzido.

O Silêncio da Acusação

Enquanto a defesa se abria, a promotoria se fechava: "Foi surreal. A acusação não deu uma única entrevista — não para nós, não para a imprensa local, ninguém. Eles trataram esse caso como uma fortaleza sob cerco."

Para compensar, a equipe buscou fontes alternativas. "Entrevistamos os amigos mais próximos de John O'Keefe [a vítima]. Eles eram nossa janela para o lado da acusação — pessoas que acreditavam profundamente na culpa de Karen e podiam articular os argumentos que a promotoria se recusava a compartilhar."