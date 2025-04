'Colocamos uns contra os outros': a estratégia do criador de 'Last Of Us 2'

Após três anos de espera, a nova temporada de "The Last Of Us" chegou ao streaming da Max com a missão de equilibrar a expectativa dos admiradores de produções de terror e os fãs do jogo de videogame homônimo, que inspirou a série. O criador Neil Druckmann conta que está pronto para os debates que a trama vai causar.

Espero que críticos se envolvam com a série da maneira que fizeram com a primeira temporada. Quando eles falaram sobre os personagens e discutiram sobre suas escolhas, aquilo havia uma profundidade. Nós nos esforçamos muito criando essa profundidade e espero que as pessoas absorvam e depois conversem sobre isso.

Neil Druckmann, em entrevista exclusiva para Splash

Halley Gross, coprodutora executiva da série, afirma que não há possibilidade de trabalhar em qualquer projeto com medo de críticas, mas espera, sim, que todos amem. "Não acho que podemos criar expectativas, mas espero que eles gostem muito", disse ela, também em entrevista para Splash.