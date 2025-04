Humor mudou nos últimos anos, mas riso continua o mesmo, diz Tom Cavalcante

Tom Cavalcante, 63, está entre os maiores representantes do humor brasileiro desde os anos 1990, quando fez sua estreia como João Canabrava na Escolinha do Professor Raimundo (Globo). De lá pra cá, o humor mudou, mas a vontade de rir, não, afirma ele.

Isso está dentro do ser humano. Naturalmente, com o tempo, foram aparecendo novos modelos de humor, novas falas. Sou estudioso do humor na sua evolução, então vejo com bons olhos essa atividade.

Tom Cavalcante, em entrevista a Splash

'Estudioso do humor'

Tom recorda que, na época da Escolinha, já sentia que o humor brasileiro tinha mais potencial do que era explorado. Ele comparava a quantidade e variedade de programas de humor no Brasil e em países como Estados Unidos e Inglaterra: "Eram 'N' programas de humor lá, e aqui no Brasil a gente tinha Escolinha e ' Praça é Nossa. Eu era um cara que questionava muito isso. Graças a Deus o mundo explodiu, a internet trouxe essa possibilidade."