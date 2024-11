'Foi uma catástrofe': como terminou único casamento de Ayrton Senna?

Ayrton Senna acompanhado de Lilian Vasconcellos na Inglaterra, em 1981 Imagem: Ketih Sutton/Divulgação/Arquivo Folhapress

Fui moldada para casar e ter filhos. Colocava minhas forças no amor, no casamento, no lar. [...] Foi muito grande minha frustração quando não deu certo com Ayrton.

Lilian de Vasconcelos

Separação aconteceu em 1983. "Divórcio é uma coisa que a gente via pouco no passado. Foi um ato muito corajoso da parte de ambos. Entenderam o que era melhor para cada um e resolveram a melhor forma possível", afirma Alice Wegmann.

Seis episódios de "Senna" estarão disponíveis na Netflix na próxima sexta-feira (29). Produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.