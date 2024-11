Wanessa diz que 'teve força para não cair' após o BBB: 'Não me arrependo'

Wanessa, 41, se enxerga uma pessoa mais imponente após passagem pelo BBB 24 (Globo). A cantora diz que a experiência no reality show a fez tocar em pontos de dor e insegurança, mas crê que o aprendizado após o cancelamento pós-expulsão a deixou muito mais "forte como pessoa, mulher e mãe".

Foi uma experiência de que não me arrependo. Faria de novo? Não, mas eu aprendi muita coisa. Me fortaleci e saio muito mais corajosa, muito mais segura de quem eu sou e fortalecida com as pessoas que merecem estar na minha vida hoje. Entendendo quem tá comigo há muito tempo e tenho muita gratidão pelas pessoas que me amam, gostam de mim, que me conhecem. Então, foi muito incrível.

Wanessa, em entrevista coletiva antes de show no Navio do Zezé

"Olhei pra mim com orgulho"

Filha de Zezé Di Camargo acabou expulsa do Big Brother Brasil após uma acusação de agressão ser acatada pela direção do programa. A saída abrupta do confinamento, no entanto, não trouxe consequência negativo para carreira, segundo a artista. "Não consigo separar minha carreira do pessoal, porque está minha alma, sou eu. Sempre olho como sai e no começo falei 'não é possível o que estou vivendo'. Depois, aprendi uma coisa que é muito séria: quando você confia que as coisas sempre são pro bem, pra você evoluir, o tempo te mostra".