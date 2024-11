Record aposta em show solo de Zezé em cruzeiro para Especial de Fim de Ano

Zezé de Camargo faz o show de encerramento do Navio do Zezé Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

De acordo com o artista, a Record planeja levar ao ar o Especial de Fim de Ano no dia 27 de dezembro. "Não sei se [a nova música] vai estar no especial, vai depender do que o pessoal vai escolher, porque não dá pra colocar o show inteiro. Vai ser legal e acho que vai dar audiência."

Splash apurou que o Especial de Fim de Ano da Record não terá só o show do artista. O programa especial contará com entrevistas individuais de Zezé Di Camargo, familiares e amigos e é planejado uma homenagem ao sertanejo pelos 33 anos de carreira.

Em contato com a reportagem, a Record confirmou a realização do Especial de Fim de ano com Zezé Di Camargo. A emissora, no entanto, afirma ainda não ter batido o martelo em relação à data de exibição do programa.

Zezé Di Camargo grava especial de Fim de ano da Record em navio Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Especial de Fim de Ano da Record com Zezé terá seus hits clássicos com o irmão Luciano e as canções do álbum solo "Rústico". "Sem Medo de Ser Feliz", "Flores em Vida", "Preciso Ser Amado", "É o amor", "Mexe Que é Bom", "Fera mansa", "Saudade Bandida", "Sem você", "Faz mais uma vez comigo", entre outras, embalaram a gravação.