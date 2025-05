Ney Matogrosso relata terapia de alto impacto: Tirei pedaço da mão do homem

Ney Matogrosso, 83, relatou sua experiência com uma modalidade terapêutica de alto impacto, conhecida como método Fischer-Hoffman.

O que aconteceu

Uma das técnicas consistia em projetar os pais em um pneu e 'agredir' o objeto, como meio de 'eliminar' a influência dos genitores. "Você tinha que bater em um pneu, imaginar eles ali, para se reencontrar. Eu quase morri de bater e não imaginava ninguém. Um dia chamei a pessoa que era responsável pela minha turma, e disse: 'Olha, não aguento mais bater em pneu, não sinto nada. Não vejo nem minha mãe, nem meu pai'", relatou Ney, em entrevista ao Sem Censura (TV Brasil).

O cantor chegou a experimentar outra técnica mais 'radical' do método - mas sua reação foi tão irada que o levou a arrancar um pedaço da mão de outra pessoa. "Ela [pessoa responsável por seu treinamento] me levou para o meio do mato. Quando eu estava deitadinho no meio da natureza, achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e pularam dois homens em cima de mim. Fiquei tão furioso que arranquei pedaço da mão do homem. Eles falavam: 'É isso que você tinha que liberar dentro de você: a fúria'."