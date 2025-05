Diego Hypolito retorna para circo após abandoná-lo para entrar no BBB 25

Após descobrir pela televisão que Diego Hypolito participaria do reality show da Globo, Frederico Reder, idealizador do Reder Circus, celebra o retorno do atleta. "Ter o Diego de volta é ter a família completa novamente, ele saiu do Big Brother e está voltando pra casa, ele encerra o espetáculo de uma forma linda, e o público pode esperar se emocionar e se inspirar, ele é o nosso grande herói", afirma.

Hypolito se mostra grato pela oportunidade recebida por Fred, a quem ele responsabiliza por transformar sua vida. "O Fred me desafiou a fazer coisas que eu jamais imaginei, cantar, falar com o público... e hoje isso faz parte de quem eu sou, o circo me deu uma nova vida", garante.