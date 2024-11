'Estava morrendo de medo', confessa Zezé em 1ª noite de show em cruzeiro

Zezé Di Camargo, 62, abriu a primeira noite de shows do cruzeiro "Navegando com Amigos" com uma performance emocionante. Cantando sucessos eternizados ao lado do irmão Luciano, que não participa do evento, e faixas de seu projeto solo "Rústico", o cantor encantou o público no MSC Seaview.

O que aconteceu

A noite começou com Paula Fernandes, e Zezé deu sequência ao espetáculo com "No Dia Em Que Eu Saí de Casa". "Cadê vocês?", exclamou ao assumir o palco. À vontade, ele interagiu com a plateia, dançou e até compartilhou conselhos sobre relacionamentos.

Durante o show, Zezé revelou ter enfrentado um grande desafio ao organizar o cruzeiro.