Niall Horan se pronuncia após a morte de Liam Payne: 'Não parece real'

Relembrou a última vez que o encontrou, na Argentina. "Sinto-me tão sortudo por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, não sabia que, ao me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu estaria me despedindo para sempre. É de partir o coração".

Afirmou que a energia de Liam deixava todos à vontade. "Todas as risadas que tivemos ao longo dos anos, às vezes sobre as coisas mais simples, continuam vindo à mente através da tristeza. Pudemos viver nossos sonhos mais loucos juntos e eu vou valorizar cada momento que tivemos para sempre. O vínculo e a amizade que tivemos não acontecem com frequência na vida."

Os outros membros do One Direction também já se pronunciaram. Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson compartilharam seus sentimentos em postagens no Instagram na quinta-feira (17).

Morre Liam Payne