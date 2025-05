Prisão, agressão e invasão à escola: MC Ryan acumula polêmicas em meses

Ryan se pronunciou negando qualquer traição. "Ia fazer uma semana que a gente tinha terminado. Ela foi viajar, eu vim para casa da praia com meus amigos e ela chegou de surpresa. Tinha umas meninas lá na casa de praia, mas eu não fiquei com ninguém. Eu não traí a Giovanna", disse nos Stories do Instagram.

Em setembro, imagens de Ryan agredindo Giovanna foram divulgadas. Ryan aparece chutar Giovanna e ameaçar jogar uma mala de viagem nela. As imagens foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. Ao portal, o funkeiro disse que sabia ter errado e que as imagens acabariam com sua carreira.

Ostentação de carro e multas

O MC Ryan SP é dono de uma Lamborghini Huracán avaliada em cerca de R$ 4 milhões, o qual ostenta em publicações nas redes sociais. No capô do veículo há uma homenagem a MC Kevin, que morreu em 2021. "Inesquecível", descreve uma das estampas adesivadas ao lado do rosto de MC Kevin.

Ele, aliás, ostenta "coleção" de multas de trânsito. Em vídeo publicado em junho do ano passado, funkeiro mostra mais de 20 multas em veículos diferentes, em São Paulo, onde reside, e no Rio de Janeiro. "Será que alguém tem mais multa do que eu aí? Multa pra c*ralho!", ironizou ele, aos risos, no fundo da gravação.