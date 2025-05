Ex-Tincoãs, Mateus Aleluia conduz afromissa de valores seculares em SP

Sua característica voz grave é também a batuta que rege a atenção do público, conduzindo um fluxo único de energia que se manifesta em diferentes formas: dança, canto ou um profundo silêncio de contemplação.

Mateus Aleluia é o nome mais conhecido do lendário trio vocal Os Tincoãs, que, apesar de ter sido fundado no início dos anos 1960, só alcançou notoriedade uma década depois, quando sua música passou a ressoar com sua ancestralidade. Nascido em Cachoeira, no recôncavo baiano, o trio abandonou a música popular que caracterizou sua fase inicial — entre boleros e sambas-canção — para abraçar a musicalidade de sua origem.

Cachoeira abriga o terreiro Aganjú Didê, o mais antigo do país em atividade. Ao incorporar os cantos afrobaianos ao seu repertório, Os Tincoãs conquistaram uma popularidade inédita nos anos 70 e gravaram álbuns que se tornaram marcos da música afrobrasileira: "Os Tincoãs" (1973) e "O Africanto dos Tincoãs" (1975), este último lançado há 50 anos. Canções como "Cordeiro de Nanã" e "Deixa a Gira Girar" seguem ecoando no imaginário coletivo até hoje.

Mas o sucesso do trio não perdurou, especialmente após a morte de Heraldo Bozas em 1975. Apesar das tentativas de manter viva sua tradição musical, a trajetória do grupo se dissipou com o tempo. A conexão africana levou Mateus Aleluia a se mudar para Angola, onde viveu até o início deste século.

Sua volta ao Brasil marcou o início de sua carreira solo, que começou a se materializar em disco em 2010, com "Cinco Sentidos". Essa nova fase trouxe um renovado interesse por Os Tincoãs, motivando produções como filmes, livros e até o lançamento de gravações inéditas.

O show do sábado foi, portanto, uma celebração de sua própria biografia, pontuada por palavras de sabedoria, como um mestre conduzindo sua missa pessoal. Valorizando os princípios de coletividade e irmandade, Mateus transformou a plateia que lotava a casa de shows na zona oeste de São Paulo em uma família unida ao redor de seu canto ancestral, burilado pelo violão espaçado, enquanto permanecia sentado à direita do palco durante toda a apresentação.