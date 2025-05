Lexa volta aos palcos meses após perder filha recém-nascida: 'Emocionada'

Ela explicou que fará uma apresentação em um desfile de moda na cidade paranaense. "Hoje, não será show completo, mas eu cantarei em um desfile mara aqui em Bandeirantes".

Lexa prestou uma homenagem para Sofia recentemente e gravou uma música para a filha. "Fiz minha canção favorita, fiz uma música para a minha princesa, para o meu amor. (...) Eu cantei com toda força do meu ser, com a minha alma mesmo", explicou ela.