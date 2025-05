Liniker prestigia 1º show de Linn da Quebrada após internação em clínica

Liniker, 29, prestigiou a amiga Linn da Quebrada, 34, em show realizado na capital paulista neste domingo (11).

O que aconteceu

Foi o primeiro show da artista após internação em clínica. Em meados de março, Linn foi internada em uma clínica de reabilitação, onde ficou por duas semanas, para cuidar de sua saúde mental.

Liniker e Linn posaram juntinhas nos bastidores do show "Trava Línguas". Apresentação foi realizada no palco do SESC 14 Bis, na região central da capital paulista.