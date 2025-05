'O vazio permanece': Roberto de Carvalho fala de luto e legado de Rita Lee

João destacou que, ao compartilhar sua dor, percebeu que outras pessoas também precisavam ser ouvidas. "O que senti muito é que as pessoas também queriam ser ouvidas, do mesmo jeito que elas queriam me ouvir." Para criar um espaço de acolhimento, ele usou suas redes sociais: "Criei um post lá no meu Instagram para as pessoas poderem compartilhar. Não é um muro de lamentação, mas um lugar onde as pessoas podem se ouvir e comentar as próprias histórias."

O filho da cantora ressaltou que o carinho recebido tem sido essencial para seguir em frente. "Tem aspectos difíceis, desse assunto ser super recorrente, você não conseguir eventualmente até ter uma folga. Mas para mim [o luto] vem com uma enxurrada de amor, de carinho, de paciência, de tudo que fez muito bem, faz até hoje. Faz toda a diferença."

Rita Lee ganha documentário focado em sua vida Imagem: Divulgação/ MAX

O amor que transcende

Roberto, conhecido por ser o grande amor de Rita, revelou como seu romance inspira novas gerações. "Sou romântico mesmo, acho adequado. Escorpiano com ascendente em touro", brincou. Sobre como o público agora o vê como um símbolo de amor duradouro, ele é bastante positivo. "Espero que esse aspecto do Roberto seja uma inspiração para a galera toda, porque o que transpira é uma coisa boa, né? É o amor que transcende a existência, transcende os perrengues."