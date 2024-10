O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de Liam Payne

A morte de Liam Payne, 31, ex-integrante do One Direction, em Buenos Aires, chocou fãs e levantou dúvidas sobre as circunstâncias de sua queda do terceiro andar de um hotel. A polícia investiga a possível influência de drogas no incidente.

O que se sabe até agora

Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro Palermo, em Buenos Aires. A queda foi de cerca de 14 metros, resultando em morte instantânea.

A autópsia preliminar revelou que o cantor sofreu politraumatismos e hemorragia interna e externa. Não foi possível reanimá-lo.