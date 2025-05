Medo de atraso e vozeirão ao lado: como foi costurar look de Gaga em 3 dias

O trio era responsável por fazer ajustes de costura para garantir funcionalidade no palco. Os figurinos usados por Gaga no Brasil vieram prontos de Los Angeles, mas consertos eram necessários e havia apenas três dias para isso. "No look de 'Poker Face' os zíperes eram invisíveis e precisavam ser mais fortes devido à correria nos bastidores", explicou Shandra.

Gaga usando roupa de renda que precisou de zíper reforçado Imagem: Divulgação

Joselito ficou responsável pela manga do vestido que a diva usou ao abriu o show. Com medo de perder o horário, por morar distante do Copacabana Palace, ele chegou bem cedo no ateliê. "Isso funcionou muito ao meu favor", explicou ele, que estruturou a manga bufante da peça que era sua favorita do espetáculo.

No dia da apresentação, o trio brasileiro teve o desafio de produzir três faixas cravejadas de pedrarias. "Quando vi a faixa pronta no palco eu falei: 'Cara, eu do zero fiz aquela peça'", contou Joselito. Botaram as drags para colar pedra, que a gente nem gosta, né?", disse Shandra.

Shandra que fez parte da equipe de costureiros de Lady Gaga Imagem: Reprodução

Essa foi a primeira vez que as três drags trabalharam juntas em um show. Shandra comentou sobre a união do trio: "É incrível ver a nossa cena em algo tão grandioso."