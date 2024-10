Harry Styles, ex-1D, se pronuncia após morte de Liam Payne: 'Devastado'

Harry Styles, 30, se pronunciou após a morte de Liam Payne.

O que aconteceu

O ex-integrante do One Direction lamentou a morte do cantor, que também integrou a banda. Ele se manifestou em um post em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (17).

Styles ressaltou que estava devastado com a tragédia. "Estou verdadeiramente devastado com a morte de Liam. Sua maior alegria era fazer os outros felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto fez isso", revelou.