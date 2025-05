Linn da Quebrada: 'Junto da depressão veio o abuso de substancias'

Na entrevista, Linn abriu o coração sobre os traumas da infância por ter sido uma criança LGBT e pela ausência paterna. "Muitas vezes somos crianças LGBTs que já passam por preconceito, por bullying, por diversas questões. E, por isso, já crescemos com aquelas cicatrizes. Não sabia o que era ter um pai. Então, eu nasci carente de ser amada. E, na minha criança, eu sinto que é essa criança que tá pedindo pra mim: 'me ama, me dá um pouco de amor-próprio'".

Por certo período, atriz acreditava que podia "tampar seus buracos emocionais" com o uso de drogas. "Não vai ser com o uso abusivo de substâncias que eu vou conseguir tampá-los".

Linn também falou sobre vídeo viral que dizia que ela estava em uma cracolândia, em São Paulo, o que era mentira. "Nem perto da Cracolândia, na verdade. Parece que eu estava na rua milhões de vezes, num lugar que eu não estou, que é a Cracolândia. Apesar de que, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade. E estava em situação de uso abusivo de substâncias... Se tivesse na Cracolândia, eu não merecia mais amor?"

No entanto, acredita que teve apoio dos fãs quando a segunda internação se tornou pública. "Dessa vez, quando eu sou internada, eu sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora."

Linn da Quebrada: "Eu não aceitava que estava adoecida. Eu não entendia o que era a depressão."

Neste fim de semana, voltou aos palcos em um novo recomeço — com presença de Liniker na plateia. Recentemente, atriz foi ao cinema assistir ao filme "Vitória", no qual contracena ao lado de Fernanda Montenegro. "Sabe o nosso bote salva-vidas? A arte tem sido isso para mim".