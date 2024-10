Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair do 3º andar de hotel argentino

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. As informações foram reportadas pela imprensa do país.

Ele caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao jornal La Nación.

Mais cedo, a polícia recebeu relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo o Clarín, suspeita-se tratar de Liam Payne.