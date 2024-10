Zayn ex-1D, se procuncia sobre Liam Payne: 'não consigo parar de pensar '

Liam Payne em sua primeira participação no "X Factor", em 2008 Imagem: Reprodução/YouTube

Além de Payne, a banda era formada por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O grupo não venceu a temporada 2010 do relity The X Factor, mas se tornou um fenômeno após o término do programa. Eles venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo com seis hits no Top 10 Billboard Hot 100. No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo. Em 2016, eles anunciaram uma pausa indefinida.

Payne divulgou que trabalhava em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda. O single "Strip that Down" foi lançado em 2017 e alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido, e o décimo lugar na parada da Billboard, nos Estados Unidos. "For You" com Rita Ora e "Get Low" com Zedd também fizeram sucesso. Em 2019, lançou seu único álbum solo, "LP1". O último single de Payne foi "Teardrop", lançado em março de 2024. Em 2023, ele revelou que trabalhava em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

Em 2017, Payne teve um filho, Bear Grey Payne, com a jurada do X Factor, Cheryl Cole. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos.

Saúde mental