Gerente de hotel chamou a polícia antes da morte de Liam Payne: 'Por favor'

As autoridades argentinas foram acionadas antes da morte de Liam Payne, 31, na quarta-feira (16).

O que aconteceu

Gerente do hotel chamou a polícia. Numa ligação feita às 17h04 e transcrita no jornal The Telegraph, o funcionário afirma: "Estou ligando do CasaSur Palermo, temos um hóspede sob a influência de drogas e álcool. Quando fica consciente, ele está destruindo o quarto inteiro. Vocês precisam mandar alguém, por favor".