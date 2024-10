Liam Payne ficou cem dias em reabilitação: 'Medo do que encontraria'

Durante a reabilitação, o britânico não usou o celular, com a intenção de cortar todo o contato com o mundo exterior. Segundo contou, a desconexão do mundo digital o auxiliou a concentrar na recuperação, mas admitiu que o mais difícil foi ligar novamente o aparelho e enfrentar a vida pública. "Eu estava com medo do que encontraria quando voltasse", disse.

Dependência de álcool e outras drogas

O cantor falou pela primeira vez sobre sua dependência de álcool e outras drogas em 2021.

Os problemas começaram durante as turnês do One Direction. A boyband era um fenômeno tão grande que os integrantes eram proibidos de sair dos quartos de hotel: "A melhor forma de nos manter seguros, era nos trancar nos quartos de hotel. E, claro, o que tinha no quarto? Um frigobar", disse no podcast Diary of a CEO em 2021.

Em determinado momento, eu só pensei: bom, vou fazer uma festa sozinho. E isso continuou por muitos anos da minha vida. Liam Payne

Ele dizia que fazer parte da banda durante a adolescência teve consequências. "Na adolescência, o que você mais precisa é liberdade para fazer suas escolhas. De fora, parecia que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, mas à noite estávamos sempre trancados no quarto. Era assim: carro, hotel, palco, cantar, trancados novamente".