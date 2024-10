TV argentina divulga última imagem de Liam Payne antes de queda fatal; veja

A América TV, emissora de televisão da Argentina, divulgou a "última imagem" de Liam Payne com vida, antes do cantor sofrer queda fatal e morrer aos 31 anos, nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

Imagem mostra Payne dentro do hotel, indo em direção ao quarto em que estava hospedado no CasaSur. O artista britânico aparece com uma regata branca e deixa em evidência as tatuagens no braço esquerdo.

Registro é de momentos antes de Liam entrar no elevador e ir para o quarto, segundo o apresentador do canal argentino. A emissora não informou quanto tempo passou do momento em que essa imagem foi feita e o acidente fatal, após o artista despencar do terceiro andar do hotel e morrer.