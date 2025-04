Do Chile à Bulgária: Gop Tun Festival desenha um 'mapa-múndi de DJs' em SP

Do Chile à Bulgária, passando por Estados Unidos, Síria, Argentina, Suécia, Escócia, Holanda, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Espanha e, claro, Brasil.

A escalação do Gop Tun Festival é um atlas mundial com DJs de diversos países espalhados pelo planeta. Na ordem do parágrafo acima, o evento terá artistas como Valesuchi, Kink, Avalon Emerson, Omar Souleyman, Franzizca, Olof Dreijer, Hudson Mohawke, Job Jobse, Partiboi69, Anacalypto, Ben UFO e Héctor Oaks, além de brasileiros como Cashu, Eli Iwasa, Carlos do Complexo, Omoloko e vários outros nomes.

Coletivo musical, núcleo de festa e selo, a Gop Tun foi fundada em 2012 e realiza a quarta edição do seu festival — pela primeira vez, em dois dias. O evento será realizado no estádio do Canindé, em São Paulo, em 19 e 20 de abril. Quatro palcos vão acomodar todos os DJs e produtores.