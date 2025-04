Juliette cai no risca faca após fama: 'Sou chique, mas gosto da bagaceira'

"Eu estava ali clamando por reconexão, eu estava toda quebrada. E no meio de tantas oportunidades, promessas de dinheiro, de fama, de poder, eu só queria me reconectar e a música me trazia isso."

Passados quatro anos da carreira escolhida, ela diz já se acostumar com o ritmo dos trabalhos artísticos -- "Sou muito pontual, organizada, muito certinha. São vícios bons da faculdade de Direito. Esse universo é outra regra."



Até os haters e críticas, que a acompanham desde o primeiro single lançado nas plataformas, ela diz já não ligar muito. "Não me machuca mais", diz, ponderando na sequência. "Machuca um pouco. Quando estou vulnerável, atravessa um pouco, mas logo eu me reconecto e foda-se."

É o que a move dentro da máquina de hits que entrou. "Eu tento ser quem eu sou, independente do tempo ou do que o mercado me exige. As pessoas me cobram que eu faça 50 shows no mês, eu não vou fazer isso porque não está em mim", explica.