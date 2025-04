Guia do Monsters of Rock 30 anos: tudo sobre transporte, clima e horários

Neste sábado (19) ocorre a edição de 30 anos do Monsters of Rock, no Allianz Parque, em São Paulo. É a 8ª vez que o festival promove um verdadeiro encontro de fãs do rock e heavy metal com seus ídolos.

Neste ano, os destaques são os shows de Stratovarius, Opeth, Queensrÿche, Savatage, Europe, Judas Priest e Scorpions — que cancelou aposentadoria e volta ao Brasil. TOCA separou um guia de tudo o que você precisa saber sobre o festival:

Horários dos shows

11h30 - Stratovarius