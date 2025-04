De Safadão a Scorpions: shows gratuitos e festival de rock dominam feriadão

De sexta a segunda, o Circuito Sesc Jazz & Blues leva atrações como Rosa Marya Colin, Lorenzo Thompson, Flávio Guimarães e J J Thames a palcos montados à beira do rio São João, em Barra de São João (RJ). Os shows são gratuitos.

Dia de clássico(s) no Allianz

O maior evento do feriado é, no entanto, o festival Monsters of Rock, que no sábado reúne nomes clássicos do gênero em São Paulo, no Allianz Parque. O line up tem Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius.

O festival tem alguns sideshows. Em São Paulo, Judas e Queensrÿche tocam no domingo, no Vibra; e Savatage e Opeth se apresentam na segunda, no Espaço Unimed. Já o Scorpions segue para o Rio de Janeiro e faz show na segunda, no Qualistage.

Ainda há ingressos para o festival e para os sideshows.

