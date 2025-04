Baterista da banda New Pornographers é preso por posse de imagens de pornografia infantil

Dois dias depois, a polícia recebeu uma segunda denúncia no mesmo local. Um funcionário afirmava que um homem adulto estava entrando e saindo do banheiro com jovens do sexo masculino.

Acreditando se tratar do mesmo homem, a polícia prendeu o suspeito no local e o identificou como Joe Seiders.

Após a prisão, foi realizado um mandado de busca e apreensão na casa e no carro do músico.

Segundo a nota da polícia, "foram encontradas evidências que o implicavam nos dois incidentes relatados, além de outros crimes, incluindo posse de pornografia infantil".

Seiders segue preso no Centro de Detenção John Benoit e responde pelos crimes de posse de pornografia infantil, importunação sexual infantil, invasão de privacidade e tentativa de invasão de privacidade.

De acordo com o jornal The Guardian, ele deve comparecer ao tribunal em 22 de abril.