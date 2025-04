Arrependida? Por que ida de Katy Perry ao espaço gerou onda de críticas

Atrizes como Olivia Wilde e Olivia Munn criticaram a missão. "Um bilhão de dólares pode comprar bons memes, parece", escreveu Wilde, compartilhando um meme que mostrava Katy beijando o chão com a legenda: "Eu quando desembarco de um voo comercial em 2025", em referência aos acidentes aéreos que aconteceram nos últimos meses.

Tanto dinheiro é gasto para ir ao espaço enquanto muitas pessoas não conseguem nem comprar ovos. Qual é o objetivo disso? É histórico que vocês vão fazer um passeio? É um pouco ganancioso. A exploração espacial serve para aumentar nosso conhecimento e ajudar a humanidade. O que elas vão fazer por lá que vai melhorar nossa vida aqui? É um gasto enorme de recursos.

Olivia Munn

Cantora Katy Perry beija o chão após voltar de viagem espacial da Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos Imagem: Reprodução

Uma jornalista do jornal The Atlantic disse que "Katy Perry é a estrela do pop perfeita para uma façanha idiota". "Uma coisa era entender que a viagem '100% feminina' de Katy Perry e Gayle King [...] ao espaço duraria decepcionantes 11 minutos. Outra coisa foi ver isso acontecer em uma transmissão ao vivo sem pausas, de horas, que acabou com Perry beijando a Terra como um soldado voltando da guerra e não uma multimilionária voltando da viagem de influenciadores mais curta do mundo", escreveu uma outra colunista no portal Slate.

Até a marca de fast food Wendy's debochou de Katy Perry, perguntando: "Será que não podemos mandá-la de volta para o espaço?". Mais tarde, a rede pediu desculpas pela alfinetada. "Nós sempre 'apimentamos' nossas redes sociais, mas temos muito respeito por Katy Perry e seu talento astronômico." Outras críticas abordaram os impactos ambientais da empreitada.

A apresentadora Gayle King, que também estava no voo, rebateu as críticas. "Não há nada de fútil em [nossa viagem]. Eu estou muito desapontada e entristecida com [esse ódio]. Fizemos isso para inspirar outras mulheres e meninas, por favor, não ignorem isso", disse.