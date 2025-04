Simone Mendes tira foto com uma fã, e diferença de altura surpreende

Anitta também já se surpreendeu com a altura da mesma fã, que se identifica como Rodrigona. "Que alta!", disse a artista, em outra ocasião.

Na semana passada, a reação de Simone Mendes a um mimo gerou críticas. Simone reclamou de um presente que ganhou no festival ExpoLondrina, no Paraná. "Eu juro por Deus que se meu marido me vir com esse vestido, ele não sobe mais nunca. Amiga [olhando para a fã que deu o presente], você gostou mesmo? Achou parecido comigo? Mas eu gostei. Mais ou menos, mas gostei", disse.