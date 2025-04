Ludmilla diz ter recusado abertura do show de Gaga; produtora nega convite

Em nota, Lud afirma que o convite partiu de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo. Segundo a assessoria da cantora, Ludmilla, após "algumas conversas", decidiu recusar.

A Bonus Track, no entanto, diz ser a única responsável pela programação do evento. Questionada sobre uma possível interferência da emissora no show, a produtora reforça que é "a única responsável pela programação" do show.

Splash procurou a Globo para confirmar se a emissora fez um convite a Ludmilla, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.