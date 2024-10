Liam Payne: vício em drogas começou nos hotéis das turnês do One Direction

Liam Payne, que morreu na Argentina na quarta-feira (16), falou pela primeira vez sobre sua dependência de álcool e outras drogas em 2021.

Os problemas começaram durante as turnês do One Direction. A boyband era um fenômeno tão grande que os integrantes eram proibidos de sair dos quartos de hotel: "A melhor forma de nos manter seguros, era nos trancar nos quartos de hotel. E, claro, o que tinha no quarto? Um frigobar", disse no podcast Diary of a CEO em 2021.