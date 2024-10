Fãs de Liam Payne se reúnem na frente do hotel em que cantor morreu

Dezenas de fãs de Liam Payne estão em frente ao hotel em que o cantor de 31 anos foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

Fãs estão do lado de fora do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. Com semblantes de tristeza, os admiradores de Payne observam o movimento da polícia no local.

Corpo do cantor britânico já foi retirado do hotel e levado para o Instituto Médico Legal local. No momento em que a ambulância transportava o cadáver de Liam, os fãs se abraçaram.