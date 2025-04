Anitta defende demarcação de terras indígenas: 'Comida vai virar luxo'

A cantora Anitta voltou a usar seu Instagram para defender causas socioambientais.

O que aconteceu

Anitta criticou propostas em discussão no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF) que podem liberar atividades como mineração e garimpo em terras indígenas. A cantora fez uma publicação nas redes sociais com um texto em defesa dos povos indígenas e da demarcação de terras.