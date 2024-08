Coldplay? U2? Rock in Rio? Não! É Luan Santana na Festa do Peão de Barretos

Depois que o cantor entrou no palco da 69ª Festa do Peão na sexta (23), em Barretos, esquece! Não teve mais para ninguém. Por trás de uma cortina de fogos, o cantor apareceu descendo do alto do palco em cima de uma plataforma, à la Rihanna no Super Bowl, e parecia fazer ele sair de um foguete. É bem este o tema atual do cantor, que recém gravou o DVD "Ao Vivo na Lua".

Como disse na coletiva de imprensa que deu minutos antes de subir ao palco: onde mais faltava ele cantar? Na lua! Então ele foi lá e providenciou.

E, pela comoção que causou nas milhares de pessoas que o assistiram na arena do Parque do Peão em Barretos, o cantor vai mesmo ter que fazer planos cada vez mais estratosféricos para dar conta de seu público. Ele foi, de longe, o show que mais engajou a multidão, que pulava em massa. Ao menos no meio da arena onde o show aconteceu, já que pular na arquibancada é mais difícil.