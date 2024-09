Professora dorme na fila para ver Luan Santana na grade do Rock in Rio

Com um colchão inflável na mala e cartazes exaltando Luan Santana nas mãos, a professora de arte Thayane Cristina Basseto, 28, virou a noite de sexta para sábado (21) na porta do Rock in Rio.

Ela chegou ao Rio às 20h de ônibus, vinda de Campinas (SP). Enfrentou a ventania da noite de sexta na Zona Oeste do Rio enrolada em uma bandeira com a cara de Luan e a comemoração de sua chegada ao Palco Mundo.

Ela entrou correndo quando os portões abriram, no início da tarde, segurando o outro cartaz, que já adiantava a promessa cumprida: "Eu te disse que ia vir, Luan. Fui a primeira a chegar no Rock in Rio".