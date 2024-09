K-pop: Yeonjun faz seu debut solo, Hwasa e P1harmony retornam

Rolou a nossa live do canal Universo K-pop junto com a HIT Magazine e falamos sobre os solistas do K-pop que estão fazendo sucesso. Perdeu? Veja aqui:

O show do Dreamcatcher foi o mais barulhento que já cobri. Achei que o camarote fosse cair. O evento estava lotado e foi um sucesso enorme. Confira a matéria que rolou na fila com os fãs aqui e a crítica aqui.

Saiu o trailer do 12º mini álbum do Seventeen. "Spill The Feels" chegou prometendo (e com Xu Minghao sem camisa)Veja aqui:

Recentemente, a "novela" envolvendo Min Hee-jin, HYBE, Ador e Source Music ganhou capítulos complicados e tensos, mostrando que a história ainda vai gerar MUITO caos na indústria. Leia mais sobre.