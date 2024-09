Encantadas com o público, ARTMS mostra que LOONA sempre viverá

Já é de praxe do fã de LOONA, grupo que deu origem ao ARTMS (Loossemble, Chuu e Yves) gritar logo antes que o show começa a seguinte frase: "A BBC MORREU". BBC, a famigerada empresa Blockberry Creative que abusou das artistas emocionalmente, financeiramente e acabou arruinando um dos projetos mais promissores do k-pop.

Felizmente, as doze integrantes seguiram em frente (inclusive vencendo processos importantes) com suas carreiras e estão retomando seu espaço na cena do pop sul-coreano. ARTMS reúne Heejin e HaSeul com a famosa sub-unit do LOONA, as OEC (Odd Eye Circle), composto por Kim Lip, JinSoul e Choerry. Juntas, elas retomaram a temática lunar e lançaram um dos melhores discos do ano, o "Dall", obra central da turnê "Moonshot" que aconteceu ontem no Terra SP.

O início do show

Abrir um show com uma música como "Birth" não é para qualquer um e já eleva o nível do espetáculo logo de cara. Seja pelo look todo preto com brilhos, pelo tom da performance ou pela coreografia que tem até o sinal da cruz, Heejin já chama atenção por ser uma dançarina excelente - e também por ser a única loira do grupo no momento.