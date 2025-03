Lee Jun-ho mostra voz e carisma em São Paulo e reúne três gerações de fãs

Dríade Rosa, 31, é k-poper "raíz" e acompanha o artista desde o debut do 2PM. "Acompanho ele desde o início e 2PM é meu grupo favorito até hoje", conta. Ela apresentou o grupo para a sua mãe, Luciene Costa, 62, que acabou gostando de tanto a filha falar e escutar.

Três gerações de fãs de Jun-ho: Maria Lúcia, Luciene, Dríade, Bianca e Bruna Imagem: Camila Monteiro/UOL

Luciene explica que acabou muito envolvida com o trabalho de Ju-nho, seja cantando ou atuando. "Assisti ao filme Twenty, bem no começo da carreira dele, quase ninguém conhece, e foi meu primeiro contato com ele como ator". Ela conta que gostou tanto, que acabou trabalhando com isso, revisando o português das traduções de dramas e programas de variedades para fansubs (legendas feitas por fãs).

Já Maria Lúcia Esteves, 67, sogra de Dríade, conheceu Ju-nho como idol do 2PM pela nora, mas foi se interessar pelo universo dos k-dramas graças à neta Bruna, 12, que sentava na sala da casa dela para assistir às séries coreanas. "Ela vinha na minha casa assistir e eu comecei a sentar junto para ver e nunca mais levantei (risos)", conta.

"Wok of love e "Sorriso Real" são os meus dramas preferidos dele, mas eu procuro tudo que posso. Gosto do Jun-ho não só pela beleza, mas ele transmite um cuidado com as pessoas, ele é muito expressivo como dançarino, cantor, ator, tudo que ele faz transmite algo a mais.

Maria Lúcia Esteves

A filha de Maria e mãe de Bruna, Bianca Esteves, também ficou fã de k-dramas por causa da família. "Ela começou a ver e ficamos curiosas. Hoje estamos aqui!". Elas ainda explicam que os homens da família não assistem nada. "Eles morrem de ciúmes", todas falam rindo.