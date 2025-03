NMIXX no Brasil: de músicas que as representam à expectativa pelo carnaval

No Brasil, o grupo conversou com o Splash sobre samba, músicas e coreografias do grupo que elas consideram destaque. Falaram também sobre como a recepção dos fãs latinos é acolhedora.

Confira o bate-papo

Lily disse que gosta de ler livros no tempo livre e os fãs AMAM saber o que os idols gostam de ler, assistir etc. Nos conta um pouco dos teus favoritos ultimamente!

Eu amo muito ler mesmo, é um dos meus hobbies favoritos. Recentemente, acabei de ler um dos livros do meu clube de livro, "Orgulho e Preconceito", da Jane Austen. E também estou relendo a minha saga favorita de todos os tempos, que é "Percy Jackson e o heróis do Olimpo". Esses são meus favoritos do momento.

Sullyoon disse que O.O é a coreografia mais difícil de dançar pelas mudanças constantes de ritmo, então queria que vocês me contassem o TOP 5 de coreografias mais complicadas no catálogo de vocês!

Hmm, difícil. Primeiro, "Run for Roses". Depois temos a nossa próxima música, que ainda não podemos falar sobre (risos), depois "Boom", "Dash" e, por fim, "O.O", a mais difícil.