O retorno de G-Dragon: idol dos idols lança disco depois de sete anos

No novo single, "Too bad", ele se reúne com o amigo e cantor norte-americano Anderson Paak para celebrar a vida da forma que ele sempre fez: bem debochado, colorido, com looks maximalistas e participações especiais (Karina do aespa faz uma ponta).

0:00 / 0:00

Mas é quando ele canta, com seu timbre único, uma música lenta que a mágica do rapper acontece de forma mais potente. "Drama" é destaque do disco e foi lançada com um MV no qual ele faz uma performance de dança contemporânea e dá destaque a seus sentimentos.

0:00 / 0:00

Como o disco navega por diferentes esferas da vida de GD, "Bonamana" é tensa, como se ele estivesse sussurrando no nosso ouvido que a relação em que se meteu deixou marcas difíceis de apagar.

A temática de relacionamento é onipresente no disco: "IBELONGIIU" e "Take me" vão da calmaria até o bate-cabelo. E G-Dragon parece muito apaixonado, algo que por si só já é revolucionário, considerando que no k-pop namorar ainda é um "problema".