Medo gigante! Atriz cita receio da recepção dos fãs de K-pop a nova novela

Ela é louca por K-dramas e K-pop. Ao longo de sua trajetória, ela terá que moldar sua índole e descobrir quem é na sua essência.

Tati vai conhecer Jin Kwon (Allan Jeon), garoto sul-coreano que chega ao Rio de Janeiro em busca de emprego. A irmã de Madá vê o garoto como um dos seus ídolos das séries coreanas.

Como os fãs de K-drama irão receber a representatividade?

Durante conversa com a imprensa, a atriz Bia Santana falou sobre o medo ao representar essa cultura. "Confesso que é uma honra, mas é um medo gigante que eu tenho. Porque eu sei que é uma comunidade muito forte. Eu sei que a gente está entrando em um universo que tem muitos fãs realmente fiéis, muitos fãs que acompanham, que defendem. Tem sido uma honra e uma responsabilidade muito grande para mim".

Bia não era uma fã de K-drama e K-pop e precisou estudar para viver Tati. "Eu não acompanhava. Então é um universo muito novo para mim. Tem sido uma delícia descobrir mais sobre isso [...] É laboratório. É observar todos os comportamentos. É assistir a muito K-drama. Já estou no sexto K-drama. Escutar K-pop o dia todo. Eu estou muito imersa na vida da Tati. Fui semana passada no bairro da Liberdade, em São Paulo, justamente para saber muito mais sobre a cultura".

Ela acredita que a trama de Tati servirá como identificação não apenas aos fãs da cultura coreana. "É uma personagem muito real, que a gente consegue identificar em todas as famílias. Eu vejo muito [a Tati] nas minhas primas, eu vejo muito ela quando a gente conversa com outras pessoas que falam que são irmãs mais novas, que é justamente essa relação que a Tati tem com a Madalena, de ser uma pentelha, de falar muito o que pensa. Eu costumo dizer que ela fala o que as outras pessoas pensam, mas não tem coragem de dizer. [...] Acho que vai rolar muito essa identificação, não só com o público de K-pop, de K-drama, mas com todas as outras pessoas também. Mas eu espero, realmente, que nesse universo tenha muita identificação".