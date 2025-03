Drama, suspense e romcom: as estreias sul-coreanas da Netflix em março

Março chega com estreias variadas na Netflix, marcada pela forte aposta em dramas e filmes sul-coreanos. Já no dia 1º, a comédia romântica "Amor e Batatas" desembarcou na plataforma, estrelada por Lee Sun-bin e Kang Tae-oh.

Na trama, Sun-bin interpreta uma pesquisadora de batatas que vai ter conflitos internos ao se apaixonar pelo novo diretor do laboratório. O drama tem 12 episódios, com liberação de dois por semana —entre sábado e domingo— no streaming.