De Bruno Mars a Megan Thee Stallion: K-pop vive a era das collabs de peso

O último single do Twice, "Strategy", foi em parceria com Megan Thee Stallion, que claramente ama K-pop, pois esteve em "Butter", do BTS, e vai estar no disco novo de Lisa, "Alter Ego", que sai no próximo dia 28.

Stray Kids lançou em 2024 seu primeiro single, todo em inglês, "Lose My Breath", em parceria com o cantor e compositor Charlie Puth. O cantor já havia trabalhado em 2022 com Jungkook no single "Left and Right".

J-Hope, na última semana, apareceu no single "LV Bag" em parceria com Dom Toliver e Pharrell Williams. A música tocou no desfile da Louis Vuitton, marca em que ele é embaixador.

GD terá collab com Anderson Paak

Um dos retornos mais aguardados do K-pop acontecerá nesta terça-feira (25), com o terceiro disco solo da carreira do G-Dragon --o primeiro álbum lançado pelo rapper desde 2018. No topo dos charts com o single "Home Sweet Home", parceria com Taeyang e Daesung, do Big Bang, GD soltou, no último fim de semana, o teaser do seu novo single, "Too Bad", que terá participação de Anderson Paak. Os dois são muito amigos e a collab já era aguardada por fãs de ambos os artistas.

Lisa vem com Tyla, Megan e Future

Lisa é, realmente, a rainha das colaborações de peso. Além de Rosalía, Doja Cat e Raye, presentes em seus singles pré-lançamento do disco, ela soltou a tracklist oficial de "Alter Ego", que sai na próxima sexta (28). O disco contará com os rappers Future e Megan Thee Stallion, além da cantora sul-africana Tyla, que é sucesso não só aqui no Ocidente, mas, principalmente, entre idols de K-pop. A parceria, com certeza, promete um belo desafio viral no Tik Tok, onde tudo que ambas fazem vira hit.