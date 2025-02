Jung Jinyoung espera a energia dos fãs brasileiros: 'Empolgação sem igual'

Na TV, ele fez dois k-dramas de muito sucesso: "Love in the Moonlight" (2016), "Police University" (2021). Mais recentemente o grande sucesso da Netflix "Sweet Home".

Em 2018 Jinyoung saiu do B1A4 para focar em sua carreira solo como multiartista. Desde então, ele escreveu músicas não só para si, mas para muitos outros artistas como I.O.I, Oh My Girl e Unicode.

Esse ano ele ainda lançará mundialmente o filme "You are the Apple of My Eye", onde contracenou com Dahyun, do grupo Twice. O filme estreou em outubro de 2024 no Festival de Busan.

Splash teve a oportunidade de entrevistar o artista antes da sua passagem pelo Brasil.

Confira a conversa na íntegra

A composição de músicas é uma grande parte da tua carreira, incluindo muitas músicas escritas para outros artistas. É muito diferente escrever para si e para outras pessoas?