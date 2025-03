Com muito carisma e fãs homens, NMIXX é força vocal da quarta geração

Os amigos Pablo Queiroz, 21 e Levi Miguel, 20, são fãs do grupo desde antes mesmo do debut. "Elas são o maior vocal da quarta geração do k-pop" diz Pablo, que contou que ouviu "Dash", um dos singles do grupo, mais de 400 vezes em 2024. "A gente dança as músicas delas no quintal de casa" emenda Pablo.

Luiz Gustavo, 16, viajou de madrugada para ser o primeiro da fila: "Saí de casa às 4:30 da manhã" Imagem: Camila Monteiro/UOL

Chama atenção na fila a quantidade de fãs homens que o grupo possui. Logo no início de uma das filas estava o estudante Luiz Gustavo Simões, 16, que saiu de casa de madrugada para garantir o melhor lugar possível: no centro e na grade. "Saí de São Bernardo do Campo às 4:30 para conseguir esse lugar" explica.

NMIXX é um grupo conhecido não apenas pelos vocais mas também pelo carisma e "estranheza inicial" das músicas. Elas possuem uma espécie de marca registrada, o "NMIXX change up", quando a música muda completamente de rumo e vira outra coisa.

Caio Oliveira, 29 e Gustavo Pontes, 26 adoram os girl groups da JYP, empresa do NMIXX Imagem: Camila Monteiro/UOL

Caio Oliveira, 29 e Gustavo Pontes, 26, são fãs desde o debut e explicam que essa estranheza inicial é comum mas passa rapidamente. "No começo a gente estranha mesmo, mas depois bate e nossa, é incrível" comenta Caio. Gustavo conta que gosta de acompanhar programas de variedades e elas são muito queridas: "Elas são muito carismáticas, seja em programa de tv ou entrevistas".